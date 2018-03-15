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Езиды празднуют праздник Нового года и наступления весны - «Клоча саре сале»


15.03.2018   17:37
Езиды отмечают праздник «Клоча саре сале».

«Клоча саре сале»- это символ обновления, наступления весны, новой жизни, нового года. Днем раньше, в знак поминания усопших, езиды угощают соседей и родственников кадами. По традиции, в тот же вечер хозяйка выпекает новогодний кулич, клоче, в который помещает бусинку.

На следующий день, рано утром, глава семьи режет клоче на имя семи святых и членов семьи. Если в куске, отрезанном на имя одного из святых, окажется бусинка, тот святой и будет покровителем семьи в том году, а если бусинка окажется в куске, отрезанном на имя одного из членов семьи, тот в этом году будет благословлен Богом.

Традиция резать клоче берет истоки из следующего предания – однажды в Лалиш (религиозный центр езидов, Иракский курдистан) собрались святые шейхи, поместили в клоче бусинку и тот, кому попалась бусинка и стал главным шейхом.

В связи с этим днем в езидском соборе в Тбилиси прошло богослужение.











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