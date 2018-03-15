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В Кахети откроется первый высший профессиональный колледж
15.03.2018 18:12
На базе Телавского государственного университета создадут первый в Грузии высший профессиональный колледж. Обучение будет проходить в областях сельского хозяйства и туризма.
Телавский университет сегодня посетили министры образования и сельского хозяйства, губернатор Кахети и межоритарный депутат региона.
Гости осмотрели те объекты, в которых после реабилитации появятся аудитории, лаборатории и будут проходить учебные программы и практические занятия.
В министерстве образования Грузии отметили, что учебное заведение станет «визитной карточкой» Кахети, где будут готовить высококвалифицированных специалистов.
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