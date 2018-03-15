В Кахети откроется первый высший профессиональный колледж

15.03.2018 18:12 На базе Телавского государственного университета создадут первый в Грузии высший профессиональный колледж. Обучение будет проходить в областях сельского хозяйства и туризма.



Телавский университет сегодня посетили министры образования и сельского хозяйства, губернатор Кахети и межоритарный депутат региона.



Гости осмотрели те объекты, в которых после реабилитации появятся аудитории, лаборатории и будут проходить учебные программы и практические занятия.



В министерстве образования Грузии отметили, что учебное заведение станет «визитной карточкой» Кахети, где будут готовить высококвалифицированных специалистов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

