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Семья Темирлана Мачаликашвили планирует начать акции протеста


15.03.2018   18:49
Семья раненного в ходе спецоперации в Панкиси и в последствии скончавшегося 19-летнего Темирлана Мачаликашвили планирует начать акции протеста.

По словам отца Темирлана Мачаликашвили, он решил прибегнуть к такой форме протеста после ознакомления с заключением экспертизы в материалах следствия.

«После ознакомления с ответом экспертизы в связи с ручной гранатой, семья и ущелье приняли решение выразит протест акциями. Мы планируем приехать в Тбилиси и провести акцию. Может хоть это будет иметь влияние и добиться результата – чтобы были наказаны те, кто убил моего невиновного сына», — заявил Малхаз Мачаликашвили.

Что касается даты начала акций, отец Темирлана Мачаликашвили говорит, что с их стороны будет неправильным проводить акции до передачи тела Арчила Татунашвили семье.






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