Семья Темирлана Мачаликашвили планирует начать акции протеста

15.03.2018 18:49 Семья раненного в ходе спецоперации в Панкиси и в последствии скончавшегося 19-летнего Темирлана Мачаликашвили планирует начать акции протеста.



По словам отца Темирлана Мачаликашвили, он решил прибегнуть к такой форме протеста после ознакомления с заключением экспертизы в материалах следствия.



«После ознакомления с ответом экспертизы в связи с ручной гранатой, семья и ущелье приняли решение выразит протест акциями. Мы планируем приехать в Тбилиси и провести акцию. Может хоть это будет иметь влияние и добиться результата – чтобы были наказаны те, кто убил моего невиновного сына», — заявил Малхаз Мачаликашвили.



Что касается даты начала акций, отец Темирлана Мачаликашвили говорит, что с их стороны будет неправильным проводить акции до передачи тела Арчила Татунашвили семье.















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