Представители этнических меньшинств Грузии могут пройти стажировку в госведомствах

15.03.2018 18:56 У молодых представителей этнических меньшинств, проживающих в Грузии, есть возможность пройти стажировку в государственных ведомствах страны. Об этом сообщается на официальном сайте министерства по вопросам примирения и гражданского равноправия.



Для этого заинтересованные лица должны заполнить заявку до 31 марта на веб-странице аппарата госминистра.



Кандидатов отберет специальная комиссия, которая направит их на стажировку в государственные ведомства, а также в органы местного самоуправления на срок от одного до шести месяцев. Прием заявок стажеров осуществляется два раза в год.

«Мы даем возможность молодым представителями этнических меньшинств развить навыки, проявить свои знания и, что самое главное, сделать первый шаг к трудоустройству, чтобы они были включены в разные сферы жизни страны и были успешными в профессиональной карьере», — заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



Госминистр представила начавшуюся в прошлом году обновленную программу стажировки для тех лиц, которые прошли или проходят «Образовательную программу 1+4», предусматривающую подготовку по грузинскому языку.



«Образовательная программа 1+4» предусматривает сдачу экзамена по общим навыкам на абхазском, осетинском, армянском и азербайджанском языках и получение высшего образования. В рамках программы молодые кандидаты в течение одного года проходят курс по изучению грузинского языка, после чего продолжают учиться на желанном факультете в вузе.



Специальная программа для молодых представителей этнических меньшинств была утверждена правительством Грузии в декабре 2017 года. Цихелашвили подчеркнула, что проект оправдал себя и оказался успешным. В рамках проекта 65 молодых ребят уже смогли пройти стажировку в двадцати разных государственных ведомствах.



Проект для этнических меньшинств аппарат госминистра осуществляет вместе с Ассоциацией ООН Грузии и Национальным бюро публичной службы. Главная цель проекта — содействовать гражданской интеграции молодежи, относящейся к этническим меньшинствам.



Новости-Грузия











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