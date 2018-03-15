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Представители этнических меньшинств Грузии могут пройти стажировку в госведомствах
15.03.2018 18:56
У молодых представителей этнических меньшинств, проживающих в Грузии, есть возможность пройти стажировку в государственных ведомствах страны. Об этом сообщается на официальном сайте министерства по вопросам примирения и гражданского равноправия.
Для этого заинтересованные лица должны заполнить заявку до 31 марта на веб-странице аппарата госминистра.
Кандидатов отберет специальная комиссия, которая направит их на стажировку в государственные ведомства, а также в органы местного самоуправления на срок от одного до шести месяцев. Прием заявок стажеров осуществляется два раза в год.
«Мы даем возможность молодым представителями этнических меньшинств развить навыки, проявить свои знания и, что самое главное, сделать первый шаг к трудоустройству, чтобы они были включены в разные сферы жизни страны и были успешными в профессиональной карьере», — заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Госминистр представила начавшуюся в прошлом году обновленную программу стажировки для тех лиц, которые прошли или проходят «Образовательную программу 1+4», предусматривающую подготовку по грузинскому языку.
«Образовательная программа 1+4» предусматривает сдачу экзамена по общим навыкам на абхазском, осетинском, армянском и азербайджанском языках и получение высшего образования. В рамках программы молодые кандидаты в течение одного года проходят курс по изучению грузинского языка, после чего продолжают учиться на желанном факультете в вузе.
Специальная программа для молодых представителей этнических меньшинств была утверждена правительством Грузии в декабре 2017 года. Цихелашвили подчеркнула, что проект оправдал себя и оказался успешным. В рамках проекта 65 молодых ребят уже смогли пройти стажировку в двадцати разных государственных ведомствах.
Проект для этнических меньшинств аппарат госминистра осуществляет вместе с Ассоциацией ООН Грузии и Национальным бюро публичной службы. Главная цель проекта — содействовать гражданской интеграции молодежи, относящейся к этническим меньшинствам.
Новости-Грузия
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