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В Агентстве по управлению детскими садами будет работать колл-центр по принципу «одного окна»


15.03.2018   19:57
В Агентстве по управлению детскими садами будет работать колл-центр по принципу «одного окна»
По словам главы Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабера Гванцеладзе, в детских садах начнется проект «Сервис плюс».

Проект предусматривает внедрение обслуживания по принципу «одного окна», с целью чего в агентстве появится колл-центр.

У сотрудников детских садов будет возможность связаться с агентством и получить информацию или обслуживание. У колл-центр будет и специальный сервис, который будет записывать звонки и сохранять их в течение месяца.

Еженедельно будет проводиться мониторинг звонков с целью систематизации проблемных вопросов и подготовки статистики нужд.






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