В Агентстве по управлению детскими садами будет работать колл-центр по принципу «одного окна»

15.03.2018 19:57 В Агентстве по управлению детскими садами будет работать колл-центр по принципу «одного окна»

По словам главы Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабера Гванцеладзе, в детских садах начнется проект «Сервис плюс».



Проект предусматривает внедрение обслуживания по принципу «одного окна», с целью чего в агентстве появится колл-центр.



У сотрудников детских садов будет возможность связаться с агентством и получить информацию или обслуживание. У колл-центр будет и специальный сервис, который будет записывать звонки и сохранять их в течение месяца.



Еженедельно будет проводиться мониторинг звонков с целью систематизации проблемных вопросов и подготовки статистики нужд.















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