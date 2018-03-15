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В Агентстве по управлению детскими садами будет работать колл-центр по принципу «одного окна»
15.03.2018 19:57
В Агентстве по управлению детскими садами будет работать колл-центр по принципу «одного окна»
По словам главы Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабера Гванцеладзе, в детских садах начнется проект «Сервис плюс».
Проект предусматривает внедрение обслуживания по принципу «одного окна», с целью чего в агентстве появится колл-центр.
У сотрудников детских садов будет возможность связаться с агентством и получить информацию или обслуживание. У колл-центр будет и специальный сервис, который будет записывать звонки и сохранять их в течение месяца.
Еженедельно будет проводиться мониторинг звонков с целью систематизации проблемных вопросов и подготовки статистики нужд.
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