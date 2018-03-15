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Во всех детских садах Тбилиси на окнах установят сетки безопасности


15.03.2018   20:05
Глава агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабер Гванцеладзе представил на заседании комиссии по образованию и культуре в сакребуло отчет о работе за три месяца.

Как пояснил Гванцеладзе, на данном этапе ведется строительство 13 новых детских садов. Процесс завершится до конца года. Еще 10 новых детских садов появятся в 2019 году, а на основании заключения бюро экспертизы имени Самхараули, работы по укреплению проходят в 26 воспитательных учреждениях.

По его словам, в детских садах устанавливают сетки безопасности на окнах. Они появятся во всех 171 учреждениях в Тбилиси.

«Кроме того, почти во всех детских садах установлены камеры, однако мы добавляем их количество, чтобы охватить все пространство, где можно поставить камеры по законодательству», — заявил Гванцеладзе.











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