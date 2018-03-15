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Студенты Пекинского университета смогут изучать грузинский язык


15.03.2018   22:52
Студенты Пекинского университета иностранных языков смогут учить грузинский язык, сообщает телекомпания «Имеди».

Пекинский университет принял решение открыть курс по изучению грузинского языка после согласования с посольством Грузии в Китае. Курсом будет руководить филолог-исследователь Нана Гогохия, которая уже несколько лет живет в Пекине.
«Я очень рада, что китайские студенты будут учить грузинский язык, узнают культуру грузинского языка и его многообразие, историю нашего языка. Вы знаете, что Китай огромное государство и поддерживает с Грузией тесное дружеское отношение», — сказала Гогохия.

По ее словам, изучение грузинского языка в Китае станет основой укрепления будущих отношений двух стран и еще больше сблизит их.

Пекинский университет иностранных языков имеет заслуженный авторитет среди лингвистических вузов Китая. Он был основан в 1941 году и стал первым среди китайских вузов, специализирующихся на языковом образовании. В настоящее время этот вуз предлагает программы по изучению более 20 языков.






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