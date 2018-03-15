В Телави откроется первый в Грузии высший профессиональный колледж

15.03.2018 22:57 На базе Телавского государственного университета создадут первый в Грузии высший профессиональный колледж. Обучение будет проходить в областях сельского хозяйства и туризма.



Телавский университет сегодня посетили министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и губернатор региона Ираклий Кадагишвили.



Гости осмотрели все те объекты, в которых после проведения ремонтных работ устроят аудитории и лаборатории, в которых будет проходить учебно-практическая работа.



В министерстве образования Грузии отметили, что учебное заведение станет «визитной карточкой» Кахетии, где будут готовить высококвалифицированных специалистов.



В министерстве подчеркивают, что создание профессионального колледжа является жизненно важным для развития региона, поскольку на фоне тех реформ, которые осуществляются в стране в направлении аграрной сферы, Кахетия испытывает нехватку профессиональных кадров.



Проект будет осуществлен при финансовой поддержке международных организаций.



Новый профколледж после проведения ремонтных работ разместится в четвертом корпусе Телавского университета. В будущем здесь будет возможно задействовать бакалаврские, магистерские и докторские программы в аграрном направлении, также будут созданы все условия для проведения научно-исследовательских работ.



Телавский государственный университет имени Иакоба Гогебашвили является одним из старейших образовательных центров Кахетии.



С 1940 года университет носит имя выдающегося грузинского педагога и общественного деятеля Иакоба Гогебашвили. На 60-летнем юбилее со дня основания, в 1999 году, училище получило статус государственного университета. На данный момент университет предлагает бакалаврские, магистерские и докторские программы.



"Новости-Грузия"











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