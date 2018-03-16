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«Энерго-Про Джорджия» - В гудаурской курортной зоне не зафиксированы изменения параметров напряжения


16.03.2018   14:55
Компания «Энерго-Про Джорджия» заявляет, что в гудаурской курортной зоне не зафиксированы изменения параметров напряжения. Компания распространила заявление.

«Энерго-Про Джорджия» подчеркивает, что в сети АО «Энерго-Про Джорджия» в гудаурской курортной зоне не зафиксированы никаких отключений, изменений параметров напряжения или других каких-либо проблем», — говорится в заявлении.

Около часа назад в Гудаури вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали 10 человек. Их доставили в клинику.

По распространенной информации, причиной повреждения канатной дороги стало падение напряжение.






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