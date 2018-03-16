|
«Энерго-Про Джорджия» - В гудаурской курортной зоне не зафиксированы изменения параметров напряжения
16.03.2018 14:55
Компания «Энерго-Про Джорджия» заявляет, что в гудаурской курортной зоне не зафиксированы изменения параметров напряжения. Компания распространила заявление.
«Энерго-Про Джорджия» подчеркивает, что в сети АО «Энерго-Про Джорджия» в гудаурской курортной зоне не зафиксированы никаких отключений, изменений параметров напряжения или других каких-либо проблем», — говорится в заявлении.
Около часа назад в Гудаури вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали 10 человек. Их доставили в клинику.
По распространенной информации, причиной повреждения канатной дороги стало падение напряжение.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна