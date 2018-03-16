Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жизни пострадавших в Гудаури опасность не угрожает - замминистра


16.03.2018   19:37
Заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Сопромадзе навестил пострадавших в результате аварии на канатной дороге в Гудаури в клинике Гудушаури.

Как сообщает журналист Первого канала, в клинике находятся два украинских туриста, еще пятерых пострадавших везут в Тбилиси на реанимобиле, так как по причине плохой видимости, их не могут доставить на вертолете.

Как отметил Заза Сопромадзе, нет основания для паники. Ни одному не угрожает опасность.

«Четверо находятся в клинике Гудушаури, а гражданка Швеции – в «Меди Клабе». Что касается состояния здоровья гражданки Украины, у нее многочисленные переломы. Состояние остальных – сравнительно легкое. В основном это травмы и ушибы разной степени. Нет оснований для паники. Их жизни не угрожает опасность. Что касается беременной гражданки Швеции, ее состояние – средней тяжести», — заявил Сопромадзе.

Как заявил Заза Сопромадзе, в результате происшествия в медицинские учреждения обратились 11 пациентов. Одного уже выписали, состояние трех удовлетворительное и их выпишут в ближайшее время.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна