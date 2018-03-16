Жизни пострадавших в Гудаури опасность не угрожает - замминистра

16.03.2018 19:37 Заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Сопромадзе навестил пострадавших в результате аварии на канатной дороге в Гудаури в клинике Гудушаури.



Как сообщает журналист Первого канала, в клинике находятся два украинских туриста, еще пятерых пострадавших везут в Тбилиси на реанимобиле, так как по причине плохой видимости, их не могут доставить на вертолете.



Как отметил Заза Сопромадзе, нет основания для паники. Ни одному не угрожает опасность.



«Четверо находятся в клинике Гудушаури, а гражданка Швеции – в «Меди Клабе». Что касается состояния здоровья гражданки Украины, у нее многочисленные переломы. Состояние остальных – сравнительно легкое. В основном это травмы и ушибы разной степени. Нет оснований для паники. Их жизни не угрожает опасность. Что касается беременной гражданки Швеции, ее состояние – средней тяжести», — заявил Сопромадзе.



Как заявил Заза Сопромадзе, в результате происшествия в медицинские учреждения обратились 11 пациентов. Одного уже выписали, состояние трех удовлетворительное и их выпишут в ближайшее время.















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