Грузинская программа на Лейпцигской книжной ярмарке открылась пресс-конференцией

16.03.2018 20:01 Грузинская программа на Лейпцигской книжной ярмарке открылась пресс-конференцией, на которой грузинская делегация провела презентацию проекта «Грузия – почетная страна-гость Франкфуртской книжной ярмарки» в 2018 году.



Члены грузинской делегации и президент Франкфуртской книжной ярмарки говорили со СМИ о главных посланиях и концепции и представили иностранным журналистам видеоролик «Грузия, рассказанная алфавитом», который специально подготовил к Франкфурту.



Литературная программа Грузии, в качестве почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки, предусматривает 450 мероприятий разного содержания и формата.



Грузинских авторов и 130 их немецкоязычных изданий представят в 29 городах Германии, Австрии и Швейцарии.



Грузинская литература попадет в фокус 20 международных литературных фестивалей. До этого, грузинские авторы продолжат презентации своих произведений на Лейпцигской книжной ярмарке по 24 марта.

















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