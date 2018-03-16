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Грузинская программа на Лейпцигской книжной ярмарке открылась пресс-конференцией
16.03.2018 20:01
Грузинская программа на Лейпцигской книжной ярмарке открылась пресс-конференцией, на которой грузинская делегация провела презентацию проекта «Грузия – почетная страна-гость Франкфуртской книжной ярмарки» в 2018 году.
Члены грузинской делегации и президент Франкфуртской книжной ярмарки говорили со СМИ о главных посланиях и концепции и представили иностранным журналистам видеоролик «Грузия, рассказанная алфавитом», который специально подготовил к Франкфурту.
Литературная программа Грузии, в качестве почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки, предусматривает 450 мероприятий разного содержания и формата.
Грузинских авторов и 130 их немецкоязычных изданий представят в 29 городах Германии, Австрии и Швейцарии.
Грузинская литература попадет в фокус 20 международных литературных фестивалей. До этого, грузинские авторы продолжат презентации своих произведений на Лейпцигской книжной ярмарке по 24 марта.
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