Представитель Doppelmayr: Я не помню подобного инцидента за последние 20 лет

16.03.2018 20:25 Представитель компании производителя канатной дороги в Гудаури Doppelmayr Экард Асман говорит, что у него пока нет полной информации о причинах сегодняшнего инцидента.



Как он заявил Первому каналу, представитель Doppelmayr уже направляется в Гудаури.



«Мы получили информацию, посмотрели видео. Пока точно не можем сказать, что произошло. Наш коллега из Doppelmayr уже едет в Гудаури. Приблизительно через час он будет на месте. У нас нет дополнительной информации в связи с причинами.



К счастью, инциденты на канатных дорогах являются редкостью. Лично я не помню подобного инцидента за последние 20 лет. Мы работаем над вопросом», говорит Асман, с которым Первый канал связался в Вене.



Австрийско-Швейцарская компания Doppelmayr была основана в 1892 и является крупнейшим производителем канатных дорог.

















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