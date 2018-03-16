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Представитель Doppelmayr: Я не помню подобного инцидента за последние 20 лет


16.03.2018   20:25
Представитель компании производителя канатной дороги в Гудаури Doppelmayr Экард Асман говорит, что у него пока нет полной информации о причинах сегодняшнего инцидента.

Как он заявил Первому каналу, представитель Doppelmayr уже направляется в Гудаури.

«Мы получили информацию, посмотрели видео. Пока точно не можем сказать, что произошло. Наш коллега из Doppelmayr уже едет в Гудаури. Приблизительно через час он будет на месте. У нас нет дополнительной информации в связи с причинами.

К счастью, инциденты на канатных дорогах являются редкостью. Лично я не помню подобного инцидента за последние 20 лет. Мы работаем над вопросом», говорит Асман, с которым Первый канал связался в Вене.

Австрийско-Швейцарская компания Doppelmayr была основана в 1892 и является крупнейшим производителем канатных дорог.







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