Четыре туриста, пострадавших в Гудаури, будут выписаны из больницы сегодня

16.03.2018 21:03 Четыре туриста, получившие ранения в Гудаури, будут выписаны из больницы Гудушаури сегодня же, — сообщили департаменту по управлению чрезвычайными ситуациями минздрава Грузии в больнице.



По информации начальника департамента по управлению чрезвычайными ситуациями министерства здравоохранения Автандила Талаквадзе, три туриста продолжают курс лечения, но их жизнь не в опасности.



«Один из туристов сравнительно серьезно пострадал, ему проводится операция, которая закончится через несколько часов. В клинике также находится гражданка Швеции, которая размещена в «Медиклабе».



По словам Автандила Талаквадзе, всего в больнице находятся восемь пациентов. Среди пострадавших — граждане России, Украины, Швеции и Грузии.



Согласно предварительной информации, повреждение канатной дороги было вызвано отказом системы тормоза.



Начато расследование факта повреждения канатной дороги в Гудаури.















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