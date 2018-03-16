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Четыре туриста, пострадавших в Гудаури, будут выписаны из больницы сегодня
16.03.2018 21:03
Четыре туриста, получившие ранения в Гудаури, будут выписаны из больницы Гудушаури сегодня же, — сообщили департаменту по управлению чрезвычайными ситуациями минздрава Грузии в больнице.
По информации начальника департамента по управлению чрезвычайными ситуациями министерства здравоохранения Автандила Талаквадзе, три туриста продолжают курс лечения, но их жизнь не в опасности.
«Один из туристов сравнительно серьезно пострадал, ему проводится операция, которая закончится через несколько часов. В клинике также находится гражданка Швеции, которая размещена в «Медиклабе».
По словам Автандила Талаквадзе, всего в больнице находятся восемь пациентов. Среди пострадавших — граждане России, Украины, Швеции и Грузии.
Согласно предварительной информации, повреждение канатной дороги было вызвано отказом системы тормоза.
Начато расследование факта повреждения канатной дороги в Гудаури.
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