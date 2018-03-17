Международные эксперты «Бюро Веритас» изучать произошедшее в Гудаури

17.03.2018 16:26 Сегодня ночью прибудет экспертная группа известной компании «Бюро Веритас», представители компании «Доппельмайер» же уже находятся в Грузии, - об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, навестивший в клинике Гудушаури пострадавших в Гудаури.



По заявлению Дмитрия Кумсишвили, переговоры в связи с экспертами ведутся с несколькими известными в мире европейскими компаниями.



«Как раз сейчас я получил сообщение, подтвердившее, что сегодня ночью прибудет экспертная группа известной компании «Бюро Веритас». Это одна из самых известных компаний, которой доверяют во всем мире. Вместе с ними начнется процесс исследования и поиска», - сообщил Кумсишвили.



По его словам, очень важно получить независимое заключение, чтобы оно не было сделано только производителем или только грузинской стороной, чтобы в будущем не возникло вопросов, и все было очень ясно, потому что речь идет, в том числе, и о репутации страны.



Что касается представителей компании-производителя «Доппельмайер», по словам Дмитрия Кумсишвили, они уже прибыли в Грузию.



«Уже сегодня они, наверное, поедут в Гудаури, однако у них не будет возможности дотрагиваться до установок или проводить какую-либо манипуляцию. Они могут визуально осмотреть место. Однако, что касается следственных действий, экспертных действий, у них не будет этой возможности без независимых экспертов», - заявил Кумсишвили.















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