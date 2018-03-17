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Состояние пострадавшей в Гудаури шведки стабильное - плод вне опасности
17.03.2018 16:27
Состояние гражданки Швеции стабильное, на данном этапе в плане беременности никаких проблем нет, - об этом сообщил медицинский директор «Медиклаб Джорджия» Георгий Гоцадзе. Он коснулся повреждений, имеющихся у пациентки и отметил, что у нее тупая травма позвоночника.
«Состояние гражданки Швеции, доставленной вчера из Гудаури, стабильное. Проведены необходимые исследования. Сегодня мы планируем повторные исследования, если состояние будет без изменений, можно будет выписать ее домой и транспортировать на родину. В плане беременности на данном этапе проблем нет», - заявил Гоцадзе.
Напомним, вчера в результате аварии подъемника на лыжной трассе в Гудаури пострадали 11 человек. У них отмечаются повреждения различного типа.
В связи с произошедшим МВД начало расследование по статье 275 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта.
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