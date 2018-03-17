Где в Грузии нельзя будет курить с 1 мая

17.03.2018 16:35 С 1 мая 2018 года в Грузии вступает в силу запрет на курение в общественных местах. Согласно изменениям, внесенным в закон «О табачном контроле», курить запретят в барах и ресторанах.



Список мест, в которых будет запрещено курение:



- Любое здание специального назначения;

- Общественный транспорт;

- Учебные заведения и места скопления несовершеннолетних;

- На территориях, прилегающих к медицинским и фармацевтическим учреждениям;

- На АЗС, АГЗС, а также в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества;

- На стадионах.



Места, где курение не запретят:



- Такси и катера;

- В домах физических лиц;

- В казино;

- В изоляторах предварительного заключения;

- В пенитенциарных учреждениях;

- В специализированных лабораториях, предназначенных для изучения табачного дыма;

- В сигар-барах;

- В стационарах клиник психиатрической и паллиативной помощи, в случае специального распоряжения администрации медучреждения;

- В транзитных зонах аэропортов, в местах, отведенных специально для курения.





Запрет на курение в общественных местах в Грузии действует уже давно, однако установленные за нарушение штрафы мизерные и практически не взимаются.



Согласно изменениям в законе «О табачном контроле», с 1 мая 2018 года штрафы за курение в закрытых помещениях заметно возрастут: для курильщика штраф составит 100 лари (около 40 долларов), а для владельцев ресторанов и кафе – 500 лари (около 200 долларов).



При повторном оформлении штрафа его сумма удвоится. Под штрафные санкции подпадают и курильщики электронных сигарет.



На 500 лари будут оштрафованы курящие водители или персонал общественного, воздушного и морского транспорта, а также их владельцы. Исключение составляют только такси и катера.



Закон обязывает владельцы гостиниц до 20% сократить количество номеров для курильщиков.















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