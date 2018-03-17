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Где в Грузии нельзя будет курить с 1 мая
17.03.2018 16:35
С 1 мая 2018 года в Грузии вступает в силу запрет на курение в общественных местах. Согласно изменениям, внесенным в закон «О табачном контроле», курить запретят в барах и ресторанах.
Список мест, в которых будет запрещено курение:
- Любое здание специального назначения;
- Общественный транспорт;
- Учебные заведения и места скопления несовершеннолетних;
- На территориях, прилегающих к медицинским и фармацевтическим учреждениям;
- На АЗС, АГЗС, а также в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества;
- На стадионах.
Места, где курение не запретят:
- Такси и катера;
- В домах физических лиц;
- В казино;
- В изоляторах предварительного заключения;
- В пенитенциарных учреждениях;
- В специализированных лабораториях, предназначенных для изучения табачного дыма;
- В сигар-барах;
- В стационарах клиник психиатрической и паллиативной помощи, в случае специального распоряжения администрации медучреждения;
- В транзитных зонах аэропортов, в местах, отведенных специально для курения.
Запрет на курение в общественных местах в Грузии действует уже давно, однако установленные за нарушение штрафы мизерные и практически не взимаются.
Согласно изменениям в законе «О табачном контроле», с 1 мая 2018 года штрафы за курение в закрытых помещениях заметно возрастут: для курильщика штраф составит 100 лари (около 40 долларов), а для владельцев ресторанов и кафе – 500 лари (около 200 долларов).
При повторном оформлении штрафа его сумма удвоится. Под штрафные санкции подпадают и курильщики электронных сигарет.
На 500 лари будут оштрафованы курящие водители или персонал общественного, воздушного и морского транспорта, а также их владельцы. Исключение составляют только такси и катера.
Закон обязывает владельцы гостиниц до 20% сократить количество номеров для курильщиков.
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