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Где в Грузии нельзя будет курить с 1 мая


17.03.2018   16:35
С 1 мая 2018 года в Грузии вступает в силу запрет на курение в общественных местах. Согласно изменениям, внесенным в закон «О табачном контроле», курить запретят в барах и ресторанах.

Список мест, в которых будет запрещено курение:

- Любое здание специального назначения;
- Общественный транспорт;
- Учебные заведения и места скопления несовершеннолетних;
- На территориях, прилегающих к медицинским и фармацевтическим учреждениям;
- На АЗС, АГЗС, а также в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества;
- На стадионах.

Места, где курение не запретят:

- Такси и катера;
- В домах физических лиц;
- В казино;
- В изоляторах предварительного заключения;
- В пенитенциарных учреждениях;
- В специализированных лабораториях, предназначенных для изучения табачного дыма;
- В сигар-барах;
- В стационарах клиник психиатрической и паллиативной помощи, в случае специального распоряжения администрации медучреждения;
- В транзитных зонах аэропортов, в местах, отведенных специально для курения.


Запрет на курение в общественных местах в Грузии действует уже давно, однако установленные за нарушение штрафы мизерные и практически не взимаются.

Согласно изменениям в законе «О табачном контроле», с 1 мая 2018 года штрафы за курение в закрытых помещениях заметно возрастут: для курильщика штраф составит 100 лари (около 40 долларов), а для владельцев ресторанов и кафе – 500 лари (около 200 долларов).

При повторном оформлении штрафа его сумма удвоится. Под штрафные санкции подпадают и курильщики электронных сигарет.

На 500 лари будут оштрафованы курящие водители или персонал общественного, воздушного и морского транспорта, а также их владельцы. Исключение составляют только такси и катера.

Закон обязывает владельцы гостиниц до 20% сократить количество номеров для курильщиков.






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