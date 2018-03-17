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ЕС поддержит экономическое развитие в городе Гори в Грузии
17.03.2018 16:42
В Горийском муниципалитете Грузии на этой неделе начат новый проект в рамках инициативы "Мэры за экономический рост" (M4EG), поддерживаемой ЕС. Этот 28-месячный проект будет направлен на улучшение туристической инфраструктуры и поддержку восстановления парков и выставочных залов в центре города, а также содействие открытию туристического информационного центра и открытого кафе.
Он также будет поддерживать другие мероприятия с целью создания новых возможностей для местного экономического развития для поддержки устойчивого экономического роста в муниципалитете Гори.
Проект направлен на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в секторе туризма за счет увеличения их потенциала, создания новых возможностей для них и создания местных партнерских связей между государственным и частным секторами. Эти мероприятия также будут направлены на то, чтобы сделать город более привлекательным для посетителей и привлечь больше инвестиций в туристический сектор благодаря развитию физической и социальной инфраструктуры.
Мэры за экономический рост - это инициатива ЕС, которая была создана в 2017 году для поддержки мэров и муниципалитетов стран Восточного партнерства в качестве активных посредников для экономического роста и создания рабочих мест на местном уровне.
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