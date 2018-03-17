Капитан грузинской сборной по регби призвал болельщиков прийти на матч Грузия-Румыния

17.03.2018 18:19 Капитан грузинской сборной по регби призвал болельщиков прийти на завтрашний матч Грузия-Румыния и исполнить вместе с регбистами грузинский гимн. Об этом Георгий Немсадзе заявил на предматчевой пресс-конференции.



«Когда играешь в сборной Грузии – это уже большая мотивация, но игра перед полными трибунами придает силы дополнительно. Призываю болельщиков заполнить «Динамо Арену», вместе исполним гимн Грузии», - заявил Немсадзе.



О важности завтрашней игры говорил главный тренер сборной Милтон Хейг.



«Нам нужно выиграть чемпионат и для этого мы сделаем все. 2 года назад на «Динамо Арене» мы в красивом стиле одержали победу над Румынией, но тогдашние и нынешние цели различаются. Завтра нашей главной целью является возвращение титула», - заявил Милтон Хейг.



Завтра Национальная сборная Грузии по регби проведет с Румынией финальный матч чемпионата Регби Европа 2018 года. Игра пройдет на стадионе «Динамо Арена» и начнется в 16:00.















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