Грузинскую анимацию представят на престижном фестивале во Франции

18.03.2018 12:11 Новый анимационный фильм грузинской студии 20 Steps Production и режиссера Мамуки Ткешелашвили под названием «Рыбак и девочка» станет участником престижного Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Франция).



В 2018 году кинофорум пройдет с 11 по 16 июня. Как сообщают в 20 Steps Production, грузинский мультфильм, созданный при поддержке Национального центра кинематографии Грузии, вошел в конкурсную программу «Перспективы» (Perspectives).



«Рыбак и девочка» — это трогательная история о пятилетней девочке и ее отце-рыбаке. Это неспешный и красочный рассказ о параллельных жизнях, которые они проживают – пока отец добывает еду, дочь следит за хозяйством. Продолжительность мультфильма — 15-минут.



В категории «Перспективы» вместе с анимационной картиной из Грузии будут соревноваться работы режиссеров из Великобритании, Германии, Сербии, Словакии, Венгрии, Бразилии, Чили, Мексики, Колумбии, Аргентины, Доминиканской республики, Израиля, Сингапура, Ирана, Индии, Южной Кореи, Канады и США.



Фестиваль анимационных фильмов в Анси (Annecy International Animation Film Festival) — старейший и один из самых значительных в мире анимации. Изначально он возник как особая мультипликационная секция «Международные дни анимации» в рамках Каннского фестиваля.



Ее создали в 1956 году представитель дирекции кинопроката Каннского фестиваля Пьер Барбин и группа аниматоров-энтузиастов из французского клуба кинолюбителей Annecy film club. В 1960 году было принято решение на базе секции организовать анимационный фестиваль.



Главный приз кинофестиваля «Кристалл» вручается за лучший полный метр, короткометражный и телевизионный фильмы. Приз Жана-Люка Ксиберраса присуждается за лучший дебют. Также свои призы присуждают Международная федерации кинопрессы, детское жюри и детский фонд ООН.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

