Шесть пострадавших в Гудаури туристов остаются в больницах

18.03.2018 12:45 Шесть иностранных туристов, пострадавших во время аварии на канатной дороге курорта Гудаури, до сих пор остаются к больнице.



Днем 16 марта на вершине горы Садзели в Гудаури вышла из строя канатная дорога, предназначенная для опытных лыжников и сноубордистов. В результате аварии несколько гондол, на которых находились туристы, на большой скорости съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.



В общей сложности после аварии были госпитализированы 11 человек, троим из них медицинскую помощь оказали в амбулатории Гудаури. Еще восемь человек на реанимобилях и вертолетах доставили в грузинскую столицу. Семерых пострадавших, которые являются гражданами России и Украины, доставили в медцентр имени Гудушаури, а гражданку Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности — в клинику Medi Club.



По информации Первого канала ОВГ, в больнице Гудушаури к настоящему времени остается пятеро пострадавших. Одного из них планируют выписать в течение дня, четверо – продолжают лечение легких травм. Одна гражданка Украины, которой 16 марта была проведена операция, до сих пор остается в реанимационном отделении, по словам медиков ее состояние стабильное.

Что касается гражданки Швеции, по словам врачей, ее состояние стабильное и в скором времени она также покинет клинику.



«В нашей клиники продолжает лечение одна пациентка, ее состояние удовлетворительное. Продолжается мониторинг жизненных параметров и планируется лечение. Клинических осложнений не ожидается», — сказала журналистам врач Medi Club Мака Бакашвили.



Она добавила, что после того, как гражданка Швеции будет выписана, она сможет вернуться на родину обычным авиарейсом, однако медики рекомендовали ей обеспечить перелет в лежачем положении.



МВД Грузии в связи с произошедшим начало следствие по 275-й статье УК Грузии — «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта».



Для установления причин аварии на месте будут работать сотрудники австрийско-швейцарской компании «Доппельмайер» (Doppelmayr), построившей вышедший из строя подъемник. Также власти Грузии привлекли к расследованию международных независимых экспертов из ведущей французской инспекционно-сертификационной компании «Бюро Веритас».















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