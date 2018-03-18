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Эксперты «Bureau Veritas» уже находятся в Гудаури
18.03.2018 15:30
Эксперты французской международной компании «Bureau Veritas» находятся в Гудаури и уже приступили к изучению причин аварии на канатной дороге, произошедшей 16 марта.
По данным министерства экономики, вместе с ними в процессе участвуют эксперты-криминалисты Главной прокуратуры и МВД Грузии, специалисты Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Самхараули и представители Агентства по техническому и строительному надзору Минэкономики. В Гудаури также находится заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе.
«Для нас очень важно, чтобы общество узнало о причинах аварии в Гудаури из заключения именно независимых экспертов», — заявил накануне журналистам Дмитрий Кумсишвили.
Как отметил первый вице-премьер, правительство считает, что заключение должно быть абсолютно беспристрастным по отношению ко всем вовлеченным сторонам, поскольку речь идет не только о конкретном инциденте, в котором пострадали люди, а о репутации нашей страны в целом со всеми вытекающими из этого последствиями.
В результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 пострадали 11 человек. Восемь из них были госпитализированы, семь были помещены в клинику Гудушаури, и один в «Медиклаб». Два пациента уже выписаны из клиники Гудушаури, пятеро продолжают лечение. Одному из пациентов была проведена операция на позвоночнике, в настоящее время он находится в реанимационном отделении.
Среди пострадавших — граждане Грузии, Украины, Швеции и России.
По предварительной информации, причиной аварии стал выход из строя системы торможения канатной дороги.
Министерство внутренних дел проводит расследование инцидента.
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