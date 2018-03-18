Илия II: Бог есть любовь, любовь спасет нас

18.03.2018 16:36 Католикос-патриарх Всея Грузии провел воскресный молебен в кафедральном соборе Святой Троицы.



По завершению службы, Илья II обратился с традиционной проповедью к верующим, напомнив слова Иоанна Богослова, призывающего христиан жить в любви и вере.



«Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь, и молитвами Иоанна Богослова мы просим Господа ниспослать нам любовь и божье покровительство, божью благодать и силу, скажем вместе — Бог есть любовь, любовь спасет нас», — сказал Патриарх.















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