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Илия II: Бог есть любовь, любовь спасет нас
18.03.2018 16:36
Католикос-патриарх Всея Грузии провел воскресный молебен в кафедральном соборе Святой Троицы.
По завершению службы, Илья II обратился с традиционной проповедью к верующим, напомнив слова Иоанна Богослова, призывающего христиан жить в любви и вере.
«Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь, и молитвами Иоанна Богослова мы просим Господа ниспослать нам любовь и божье покровительство, божью благодать и силу, скажем вместе — Бог есть любовь, любовь спасет нас», — сказал Патриарх.
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