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На исполнение гимна грузинские регбисты вышли в майках с именем Татунашвили (+видео)
18.03.2018 17:02
На исполнение гимна перед началом принципиального матча со сборной Румынией грузинские регбисты вышли в майках с именем Арчила Татунашвили, убитого в оккупированном Цхинвали.
К моменту написания новости идет 28 минута матча. Сборная Грузии ведет со счетом: 10-3
На финальную игру в рамках Кубка европейских наций против сборной Румынии сборная Грузии вышла в следующем составе:
Схватка:
Михаил Нариашвили — («Монпелье», Франция)
Шалва Мамукашвили — («Локомотив», Грузия)
Леван Чилачава — («Тулон», Франция)
Георгий Немсадзе (капитан) — («Бристоль», Англия)
Нодар Чеишвили — («Шонбри», Франция)
Георгий Тхилаишвили — («Батуми», Грузия)
Вито Колелишвили — («Клермон», Франция)
Лаша Ломидзе — («Лондон Айриш», Англия)
Задняя линия:
Мераб Квирикашвили — («Лело Сарацинс», Грузия)
Сосо Матиашвили — («Красный Яр», Россия)
Давид Качарава — («Енисей», Россия)
Георгий Квеселадзе — («Марнеулис Армази», Грузия)
Анзор Сичинава — («Академия», Грузия)
Лаша Хмаладзе — («Батуми», Грузия)
Васил Лобжанидзе — («Брив», Франция)
Маркафа:
Асламазашвили, Асиешвили, Меликидзе, Сутиашвили, Гачечиладзе, Апрасидзе, Малагурадзе, Тодуа.
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