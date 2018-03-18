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На исполнение гимна грузинские регбисты вышли в майках с именем Татунашвили (+видео)


18.03.2018   17:02
На исполнение гимна перед началом принципиального матча со сборной Румынией грузинские регбисты вышли в майках с именем Арчила Татунашвили, убитого в оккупированном Цхинвали.

К моменту написания новости идет 28 минута матча. Сборная Грузии ведет со счетом: 10-3


На финальную игру в рамках Кубка европейских наций против сборной Румынии сборная Грузии вышла в следующем составе:

Схватка:

Михаил Нариашвили — («Монпелье», Франция)

Шалва Мамукашвили — («Локомотив», Грузия)

Леван Чилачава — («Тулон», Франция)

Георгий Немсадзе (капитан) — («Бристоль», Англия)

Нодар Чеишвили — («Шонбри», Франция)

Георгий Тхилаишвили — («Батуми», Грузия)

Вито Колелишвили — («Клермон», Франция)

Лаша Ломидзе — («Лондон Айриш», Англия)

Задняя линия:

Мераб Квирикашвили — («Лело Сарацинс», Грузия)

Сосо Матиашвили — («Красный Яр», Россия)

Давид Качарава — («Енисей», Россия)

Георгий Квеселадзе — («Марнеулис Армази», Грузия)

Анзор Сичинава — («Академия», Грузия)

Лаша Хмаладзе — («Батуми», Грузия)

Васил Лобжанидзе — («Брив», Франция)

Маркафа:

Асламазашвили, Асиешвили, Меликидзе, Сутиашвили, Гачечиладзе, Апрасидзе, Малагурадзе, Тодуа.








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