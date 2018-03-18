На исполнение гимна грузинские регбисты вышли в майках с именем Татунашвили (+видео)

18.03.2018 17:02 На исполнение гимна перед началом принципиального матча со сборной Румынией грузинские регбисты вышли в майках с именем Арчила Татунашвили, убитого в оккупированном Цхинвали.



К моменту написания новости идет 28 минута матча. Сборная Грузии ведет со счетом: 10-3





На финальную игру в рамках Кубка европейских наций против сборной Румынии сборная Грузии вышла в следующем составе:



Схватка:



Михаил Нариашвили — («Монпелье», Франция)



Шалва Мамукашвили — («Локомотив», Грузия)



Леван Чилачава — («Тулон», Франция)



Георгий Немсадзе (капитан) — («Бристоль», Англия)



Нодар Чеишвили — («Шонбри», Франция)



Георгий Тхилаишвили — («Батуми», Грузия)



Вито Колелишвили — («Клермон», Франция)



Лаша Ломидзе — («Лондон Айриш», Англия)



Задняя линия:



Мераб Квирикашвили — («Лело Сарацинс», Грузия)



Сосо Матиашвили — («Красный Яр», Россия)



Давид Качарава — («Енисей», Россия)



Георгий Квеселадзе — («Марнеулис Армази», Грузия)



Анзор Сичинава — («Академия», Грузия)



Лаша Хмаладзе — («Батуми», Грузия)



Васил Лобжанидзе — («Брив», Франция)



Маркафа:



Асламазашвили, Асиешвили, Меликидзе, Сутиашвили, Гачечиладзе, Апрасидзе, Малагурадзе, Тодуа.



















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