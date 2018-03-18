|
Red-co пригласила пострадавших в Гудаури бесплатно посетить курорт в 2019 году
18.03.2018 17:05
Пострадавших в аварии на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури в Грузии и членов их семей пригласили бесплатно отдохнуть на этом курорте в 2019 году, сообщает Интерфакс.
По данным издания, с такой инициативой выступила компания Red-co, которая владеет на курорте гостинично-оздоровительным комплексом New Gudauri Resort Residences & Spa.
«Выражаем сожаление и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — сообщили в компании. — Мы готовы в следующем зимнем сезоне принять в Гудаури всех пострадавших и членов их семей и при этом покрыть все их расходы».
В компании отметили, что для них важно оставить у туристов приятные впечатления от горнолыжного курорта.
Напомним, авария произошла днем 16 марта. В какой-то момент подъемник сработал в обратную сторону: сиденья начали двигаться не вверх, а вниз на большой скорости. На скамейках в это время находились лыжники в экипировке.
В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе четверо российских туристов. В больницы с травмами были госпитализированы восемь человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна