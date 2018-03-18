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Red-co пригласила пострадавших в Гудаури бесплатно посетить курорт в 2019 году


18.03.2018   17:05
Пострадавших в аварии на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури в Грузии и членов их семей пригласили бесплатно отдохнуть на этом курорте в 2019 году, сообщает Интерфакс.

По данным издания, с такой инициативой выступила компания Red-co, которая владеет на курорте гостинично-оздоровительным комплексом New Gudauri Resort Residences & Spa.

«Выражаем сожаление и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — сообщили в компании. — Мы готовы в следующем зимнем сезоне принять в Гудаури всех пострадавших и членов их семей и при этом покрыть все их расходы».

В компании отметили, что для них важно оставить у туристов приятные впечатления от горнолыжного курорта.

Напомним, авария произошла днем 16 марта. В какой-то момент подъемник сработал в обратную сторону: сиденья начали двигаться не вверх, а вниз на большой скорости. На скамейках в это время находились лыжники в экипировке.

В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе четверо российских туристов. В больницы с травмами были госпитализированы восемь человек.






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