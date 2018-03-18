Red-co пригласила пострадавших в Гудаури бесплатно посетить курорт в 2019 году

18.03.2018 17:05 Пострадавших в аварии на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури в Грузии и членов их семей пригласили бесплатно отдохнуть на этом курорте в 2019 году, сообщает Интерфакс.



По данным издания, с такой инициативой выступила компания Red-co, которая владеет на курорте гостинично-оздоровительным комплексом New Gudauri Resort Residences & Spa.



«Выражаем сожаление и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — сообщили в компании. — Мы готовы в следующем зимнем сезоне принять в Гудаури всех пострадавших и членов их семей и при этом покрыть все их расходы».



В компании отметили, что для них важно оставить у туристов приятные впечатления от горнолыжного курорта.



Напомним, авария произошла днем 16 марта. В какой-то момент подъемник сработал в обратную сторону: сиденья начали двигаться не вверх, а вниз на большой скорости. На скамейках в это время находились лыжники в экипировке.



В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе четверо российских туристов. В больницы с травмами были госпитализированы восемь человек.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

