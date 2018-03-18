Сборная Грузии стала чемпионом «Регби Европа»

18.03.2018 18:15 Национальная сборная Грузии по регби стала чемпионом «Регби Европа». Грузинские регбисты сегодня в Тбилиси, на "Динамо-Арена", победили сборную Румынии и вместе с европейским титулом завоевали Кубок им. Антимоза Ивериели, разыгрываемый между этими сборными.



Лучшим игроком матча назван Коки Тхилаишвили.



Следует отметить, что в нынешнем розыгрыше грузинские регбисты победили в пяти из пяти игр.



До сегодняшнего дня сборная Грузии побеждала Румынию 11 раз, 9 раз побеждали румыни, одна игра завершилась в ничью.



На финальную игру грузинские регбисты вышли в белых майках с надписью "Татунашвили" - в память Арчила Татунашвили, зверски убитого цхинвальскими бандитами. Следует отметить, что до сих пор его тело не передано грузинской стороне цхинвальским режимом и оккупационными силами России.



Напомним также, что в память об Арчиле Татунашвили грузинские регбисты играли в России со сборной этой страны с черными повязками.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

