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Сборная Грузии стала чемпионом «Регби Европа»
18.03.2018 18:15
Национальная сборная Грузии по регби стала чемпионом «Регби Европа». Грузинские регбисты сегодня в Тбилиси, на "Динамо-Арена", победили сборную Румынии и вместе с европейским титулом завоевали Кубок им. Антимоза Ивериели, разыгрываемый между этими сборными.
Лучшим игроком матча назван Коки Тхилаишвили.
Следует отметить, что в нынешнем розыгрыше грузинские регбисты победили в пяти из пяти игр.
До сегодняшнего дня сборная Грузии побеждала Румынию 11 раз, 9 раз побеждали румыни, одна игра завершилась в ничью.
На финальную игру грузинские регбисты вышли в белых майках с надписью "Татунашвили" - в память Арчила Татунашвили, зверски убитого цхинвальскими бандитами. Следует отметить, что до сих пор его тело не передано грузинской стороне цхинвальским режимом и оккупационными силами России.
Напомним также, что в память об Арчиле Татунашвили грузинские регбисты играли в России со сборной этой страны с черными повязками.
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