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В ДТП в Польше погибли двое граждан Грузии, пятеро получили травмы
18.03.2018 20:47
16 марта 2018 года два гражданина Грузии погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, которое произошло на дороге, связывающей города Опочно (Лодзинское воеводство) и Коньске (Свентокшиское воеводство), — даную информацию распространяет МИД Грузии.
Согласно сообщению ведомства, по предварительным данным, автомобиль «Опель», в котором находились семеро граждан Грузии врезался в автобус. Два гражданина Грузии погибли на месте. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.
По данным ведомства, состояние здоровья пострадавших стабильное.
«Как только информация была получена, консул Грузии в Польше Теймураз Пурцеладзе отправился на место происшествия. Он посетил пострадавших и встретился с местными правоохранительными органами. Состояние здоровья пострадавших стабильное» — говорится в сообщении.
Расследование по факту ведут правоохранительные органы Польши.
Посольство Грузии в Польше уже известило о произошедшем семьи погибших и пострадавших в аварии и находится в постоянном контакте с ними.
Граждане Грузии находились в Польше по служебным обязанностям. Министерство иностранных дел выражает свои соболезнования семьям погибших и желает пострадавшим скорого выздоравления, — говорится в заявлении МИД.
Как отмечено в сообщении, процедура доставки на родину тел погибших будет начата после завершения соответствующих процедур в Польше.
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