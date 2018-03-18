Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ДТП в Польше погибли двое граждан Грузии, пятеро получили травмы


18.03.2018   20:47
16 марта 2018 года два гражданина Грузии погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, которое произошло на дороге, связывающей города Опочно (Лодзинское воеводство) и Коньске (Свентокшиское воеводство), — даную информацию распространяет МИД Грузии.

Согласно сообщению ведомства, по предварительным данным, автомобиль «Опель», в котором находились семеро граждан Грузии врезался в автобус. Два гражданина Грузии погибли на месте. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.

По данным ведомства, состояние здоровья пострадавших стабильное.

«Как только информация была получена, консул Грузии в Польше Теймураз Пурцеладзе отправился на место происшествия. Он посетил пострадавших и встретился с местными правоохранительными органами. Состояние здоровья пострадавших стабильное» — говорится в сообщении.

Расследование по факту ведут правоохранительные органы Польши.

Посольство Грузии в Польше уже известило о произошедшем семьи погибших и пострадавших в аварии и находится в постоянном контакте с ними.

Граждане Грузии находились в Польше по служебным обязанностям. Министерство иностранных дел выражает свои соболезнования семьям погибших и желает пострадавшим скорого выздоравления, — говорится в заявлении МИД.

Как отмечено в сообщении, процедура доставки на родину тел погибших будет начата после завершения соответствующих процедур в Польше.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна