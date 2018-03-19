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Оппозиционерам и активистам не дали осмотреть выставленный на аукцион участок в Болнисском районе
19.03.2018 16:43
На территории разрушенного исторического рудника Сакдриси-Качагиани в Болнисском районе Грузии произошло противостояние между общественными активистами и представителями оппозиционных партий с одной стороны и сотрудниками ведущей здесь работы компании RMG Gold с другой.
Как передает телекомпания «Рустави 2», представители оппозиции и гражданского сектора приехали сегодня, 19 марта, из Тбилиси, чтобы осмотреть земельный участок в 16 гектаров, который Министерство экономики Грузии выносит на аукцион. Приехавшие из столицы оппозиционеры и активисты подозревают, что этот участок может быть продан по заниженной цене.
После того как приехавшим из Тбилиси отказали в проходе на территорию Сакдриси, им все же удалось преодолеть заграждение. После этого между ними и сотрудниками компании произошло силовое противостояние, которое затем переросло в политические обвинения.
Разрядить обстановку не удалось и прибывшим на место представителям администрации компании RMG Gold, ведущей разработку золотого прииска.
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