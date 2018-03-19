Журналист Давид Эрадзе доставлен в Республиканскую больницу

19.03.2018 19:20 Журналист телекомпании «Рустави 2» Давид Эрадзе доставлен в Республиканскую больницу.



Как сообщают в службе скорой помощи, у пациента отмечаются разного рода повреждения.



У здания «Рустави 2» проходит акция членов «Грузинского марша», по информации представителей канала, участники акции нанесли сотрудникам телекомпании словесное и физическое оскорбление. Также повредили машину, на которой передвигался журналист Георгий Габуния.



Участники акции требуют от Георгия Габуния принести извинения за его заявление, прозвучавшее вчера в программе P.S.: "Думаю, Иисус Христос допустил ужасную ошибку, когда пришел в Израиль 2000 лет назад. Он должен был прийти в Аджарии и его не смогли бы распять на кресте, так как не осталось бы деревьев - к этому времени все деревья были бы перенесены в двор Бидзины Иванишвили". Таким образом Габуния выразил свое отношения к "хобби" грузинского миллиардера вырывать с корнями вековые деревья и переносить их на территорию, где он якобы строит дендропарк.















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