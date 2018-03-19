IDFI: В 2014 году работодатели в Европе дали работу 33,6% лицам с ОВЗ, в Грузии - 4,8%

19.03.2018 19:45 Согласно исследованию Института развития свободы информации в 2014 году работодатели в Европе дали работу 33,6% лиц с ограниченными возможностями, а в Грузии - 4,8%. Грузия взяла обязательство содействовать лицам с ограниченными возможностями ратификацией Конвенции ООН по правам лиц с ограниченными возможностями (UNCPRD) в 2013 году.



Другие наблюдения исследования:



• У государства нет полноценных статистических данных о ЛОВ.



• По результатам всеобщей переписи 2014 года в Грузии в целом зарегистрировано 100 113 лиц с ограниченными возможностями, тогда как по состоянию на 1 марта 2015 года Агентство социальной услуги зарегистрировало 118 651 только получающих социальную помощь лиц с ограниченными возможностями, а в 2017 году- 125 104.



• По результатам всеобщей переписи в Грузии 5 172 детей с ограниченными возможностями, а по данным Министерства здравоохранения, в 2017 году зарегистрировано почти вдвое больше- 10 052 ребенка, получающих социальную помощь.



• По состоянию на 2014 год, в Грузии из 96 102 лиц с ограниченными возможностями в возрасте 15 лет и выше, работали 34,4% (33 027 лиц).



• 86,2% занятых лиц с ограниченными возможностями были самозанятыми, а в остальном населении - 53,6%.



• Мэрии Тбилиси и районным администрациям часто не удается вести учет расходов на адаптацию инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями отдельно от всех расходов проекта.



• В 2017 году значительно возросла статистика выдачи водительских прав и опознавательных знаков для лиц с ограниченными возможностями.

















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