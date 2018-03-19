«Рустави 2» стоит перед риском расправы со стороны сил, управляемых и финансируемых из России- Ника Гварамия

19.03.2018 21:24 Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия принес извинение от имени канала. Дело касается заявления ведущего передачи "Арчевани" Георгия Габуния, вызвавшего раздражение части граждан:



"От имени канала хочу принести извинение всем тем верующим, чувства которых невольно было ущемлено заявлением нашего журналиста, но среди этих верующих я не подразумеваю тех, которые сегодня были здесь. Этих людей мы не считаем христианами. Ни одного насильника мы не рассматриваем последователями Христа"- заявил Гварамия.



По его же словам, по решению Совета этики канала журналисту объявлен выговор. В то же время, по заявлению Гварамия, несмотря на то, что в редакционную политику канала не садится оскорбление религиозных чувств граждан, он не может заставить журналиста выразить собственную позицию в связи с этим:



"Сегодня с утра Совет этики "Рустави 2" рассмотрел заявление, касающееся ущемления религиозных чувств конкретных лиц. Должен напомнить всем, что Иисус Христос не собственность Православной Церкви. Он, так сказать, собственность всех христианских конфессий, и сделанные в связи с ним заявления ущемляют личные религиозные чувства членов всех христианских конфессий. Комиссия этики обсудила этот вопрос, и приняла решение объявить выговор журналисту Георгию Габуния, поскольку выраженное им мнение ущемляло личные религиозные чувства верующих христиан.



Наряду с этим Ника Гварамия заострил внимание на инцидент, происшедший на территории канала, и отметил, что имело место уголовное преступление, организованное "Грузинским маршем":



"Это насильники, сила российской ориентации, профинансированная оттуда же, которая периодически совершает уголовное преступление, и сегодня сделала то же самое, они пресекли свободу нашему юристу и журналисту, напали на журналистов… Если бы не усилия нашей службы охраны, мы могли прийти к очень тяжким результатам. Мы требуем наказания в уголовном порядке отдельных лиц, участвующих в этом преступлении"- отметил Гварамия.



Он обратился к международным организациям, дипломатическому корпусу, политическим партиям, неправительственным организациям, и обществу:



"Наша телекомпания стоит перед риском расправы со стороны сил, управляемых, и профинансированных из России. Призываем сделать все, что в ваших силах, чтобы была защищена наша журналистская свобода и безопасность. Я предупреждаю власть Грузии - ответственность за любое воздействие не только на журналиста Габуния, но и любого сотрудника канала возлагается на власть Грузии. С сегодняшнего дня им следует с большей ответственностью отнестись к вопросу, и подтвердить обществу, что не они управляют этими силами".



Сегодня у здания канала собрались члены "Грузинского марша". Участники акции не дали Георгию Габуния возможность войти во двор телекомпании. В то же время на акции пострадал журналист канала.









Насилие пророссийских вандалов - Серги Капанадзе о противостоянии у "Рустави 2"



То, что происходит сейчас у "Рустави 2", является прямым результатом того чувства безнаказанности, который разожгли грузинские маршисты"- так отозвался член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе на противостояние, происшедшее у здания телекомпании.



На своей странице Facebook Капанадзе пишет, что поведение экстремистских групп поощряется властью, поскольку они нападают на оппозицию.



"То, что сейчас происходит у "Рустави 2", то есть насилие пророссийских вандалов, прикрывающихся патриотизмом, над Георгием Габуния и журналистами, является прямым результатом того чувства безнаказанности, которое разожгли грузинские маршисты после того, как не были привлечены к ответу перед законом, когда на нашей акции на Агмашенебели молодой девушке угрожали групповым изнасилованием, или когда бросаясь камнями и бутылками навредили участникам акции.



И второе: это также прямой результат того очень нездорового положения, в котором поведение этих экстремистских групп нормально воспринимается и поощряется властью, поскольку они не ругают власть, и нападают на оппозицию, притесняют прозападные СМИ, а пророссийские не трогают.



Никогда не забуду, как два года назад на встрече с неправительственными организациями с премьер-министром мы встретили "Коркоту", приглашенного в виде неправительственной организации.



Это чрезвычайно опасное положение, и еще более опасная тенденция. Именно поэтому важно отпустить домой эту власть вместе со своими маршистами- урапатриотами, и потом вместе позаботится, чтобы такие группы никогда не усиливались, и никому не создавали опасность"- пишет Серги Капанадзе.



К информации, у телекомпании "Рустави 2", где члены "Грузинского марша" проводят акцию, произошло физическое противостояние.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

