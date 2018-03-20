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АМЮГ: Действия «Грузинского марша» содержат признаки уголовного преступления
20.03.2018 12:12
По оценкам Ассоциации молодых юристов Грузии, действия участников акции т.н. "Грузинского марша" у здания телекомпании "Рустави 2" содержат признаки уголовного преступления.
- Принуждение - по заявлению АМЮГ, участники акции принуждали журналиста исполнить конкретное действие - извинится за прошедший по эфиру сюжет, что является его правом.
- Незаконное пресечение свободы - согласно распространенной информации, ведущему и юристу "Рустави 2" против их воли в течение полчаса пресекли возможность передвижения.
- Насилие - со стороны участников акции имело место насилие, осуществленное в адрес журналистов телекомпании, что вызвало физическую боль.
- Повреждение предмета - по оценке АМЮГ, в результате воздействия на автомашину со стороны участников акции, возможно, выявятся и признаки этого преступления.
- Незаконное препятствование журналисту в профессиональной деятельности - по заявлению АМЮГ, важно чтобы расследование установило, преследовало ли целью насилие, осуществленное в отношении журналистов, препятствие в распространении информации.
Ассоциация молодых юристов Грузии призывает всех, отреагировать правовым и ненасильственным путем с целью защиты своих прав. А также призывает ведомства своевременно расследовать данный факт, и соответственно отреагировать.
Напомним, что вчера у здания телекомпании "Рустави 2" члены т.н. "Грузинского марша" провели акцию, и журналисту и юристу "Рустави 2" не дали передвигаться на машине. Участники акции заявляли, что Георгий Габуния оскорбил их религиозные чувства и поэтому требовали, чтобы он извинился.
По распространенной информации, участники акции также напали на журналистов телекомпании, после чего один из них оказался в больнице.
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