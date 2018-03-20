В 2017 году в Грузии сменили фамилии 8 339 человек

20.03.2018 14:54 В 2017 году в Грузии сменили фамилии 8 339 человек. Более конкретно, по данным Минюста Грузии, прямую родственную фамилию получили 1 997 мужчин и 5 467 женщин, а супружескую фамилию – 418 мужчин и 477 женщин.



Что касается 2016 года, прямую родственную фамилию получили 1 678 мужчин и 5 497 женщин. В этом же году супружескую фамилию получили 398 мужчин и 464 женщины.



В 2016 году 58 лиц сменили имя или фамилию дважды, а один из них – 3 раза.



В 2017 году 59 человек сменили имя или фамилию, а один из них сделал это 4 раза.

















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