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В Гардабани проходят праздничные мероприятия приуроченные к празднику Новруз Байрам
20.03.2018 15:28
В Гардабани проходят праздничные мероприятия приуроченные к Новруз Байраму.
В рамках торжеств, в парке культуры и отдыха Гардабани уже состоялись соревнования по шашкам и нардам, победителей наградили грамотами и различными подарками.
Состоится концерт, нак котором выступят братья Гаджиевы, Анар Эсгеров, Эйнар Балакишев, Ачико Нижарадзе и Мариам Элиашвили.
Мероприятия проводятся при организации муниципалитета Гардабани и Службы культуры, молодежи и спорта.
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