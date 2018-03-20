Съемочной группе студии «Объектив» нанесли физическое оскорбление

20.03.2018 15:55 Съемочной группе телекомпании «Объектив», в ходе съемок на одном из строящихся объектов, нанесли физические и словесное оскорбление.



Как заявил заместитель главы информационной службы телекомпании «Объектив» Георгий Касрадзе Первому каналу, журналист и оператор получили повреждения разного типа и доставлены в больницу.



«Физическое и словесное оскорбление нашей съемочной группе владелец гостиницы King Edward нанес в то время, когда они снимали строительство рядом с территорией.



Строящаяся гостиница находится за администрацией президента. Как оказалось, строительство оформлено на имя супруги владельца гостиницы. Разрешения на строительство не существует. Во время съемок объекта, владелец гостиницы и его сын выскочили и нанесли нашим журналистам словесное и физическое оскорбление», — заявил Касрадзе.



По словам Георгия Касрадзе, они требуют проведение объективного расследования и опасаются, что владелец гостиницы может удалить видеозапись происшествия. По этой причине они остаются на месте инцидента до сих пор. На месте работают правоохранители.















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