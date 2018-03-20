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Министерство по делам беженцев купило в регионе Самегрело дом 53-м семьям экомигрантов


20.03.2018   16:48
Министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари и первый заместитель губернатора Самегрело – Земо Сванети Коба Кантария осмотрели частные дома купленные для семей экомигрантов.

Созар Субари также присутствовал в Доме юстиции на процедуре передачи в собственность домов экомигрантов.

С 2013 года по сей день, министерство по делам беженцев в регионе Самегрело передало по одному дому 53-м семьям, которые пострадали из – за стихийных бедствий.

По информации ведомства, семьи экомигрантов выбирают дома по собственнному желанию в пределах суммы – 25 000 лари. В большинстве случаев, частные дома предлагаются вместе с земельными участками, которые представляет для них дополнительный источник дохода.

Вместе с тем, государство, с 2013 года по сегодняшний день, передали жилые дома более 1000 семьям экомигрантов.

По информации министерства, в 2018 году, совместно с правительством Аджарии, планируется расселение еще 445 семей. На данном этапе до 70-ти домов уже куплены.






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