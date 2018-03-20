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В Грузии в течение последних 6 месяцев за чрезмерный шум было выписано 70 штрафов
20.03.2018 16:50
С момента обнародования закона «О шуме», т.е. с 15 августа 201 года до первого марта 2018 года от обеспокоенных шумом лиц в «112» поступило 4658 звонков.
Соответственно, операторы для реагирования передали эти дела надлежащей службе министерства внутренних дел Грузии. Такие данные Первому каналу предоставили в МВД.
По данным ведомства, в этот же период, за использование пиротехники в ночное время один человек был оштрафован на сумму в 150 лари.
Что касается превышения допустимых норм шума, по этой причине в указанный период предупреждение вынесли 162 людям. За то же нарушение на 150 лари были оштрафованы 25 физических лиц и 21 юридическое лицо. В первом случае штраф составляет 150 лари, во втором – 500 лари.
За повторное нарушение на 300 лари было оштрафовано одно юридическое лицо, и на 1000 лари – 22 юридических лица.
Поправки в кодекс административных правонарушений, которые предусматривают введение санкций за чрезмерный шум, были задействованы 15 августа прошлого года.
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