Национальная сборная по футболу начала подготовку к товарищеским матчам

20.03.2018 17:50 Национальная сборная Грузии по футболу начала подготовку к двум товарищеским матчам, запланированным в марте.



Команда Владимира Ваиса провела первую тренировку в неполном составе. Тренировка состоялась на базе "Зестафони", находящейся в Тбилиси. На первой тренировке в распоряжении главного тренера были 17 футболистов.



Вратари: Георгий Лория (Анж, Россия), Георгий Макаридзе (Рю Аве, Португалия), Роин Квасхвадзе (Торпедо, Кутаиси).



Защита: Соломон Квирквелия (Локомотив, Россия), Георгий Наваловский (СКА Энергия, Россия), Лаша Шергелашвили (Ригас, Латвия), Джими Табидзе (Уфа, Россия).



Полузащита: Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба Тобол, Казахстан), Георгий Абурджания (Севилья, Испания), Джано Ананидзе (Спартак, Россия), Георгий Папунашвили (Сарагоса, Испания), Джаба Джигаури (Ордабас, Казахстан), Георгий Чакветадзе (Гент, Бельгия).



Нападающие: Георгий Квилитая (Рапид, Австрия), Ника Качарава (Корона, Польша), Бачана Арабули (Балмазуиварош, Венгрия).



К Национальной сборной 20 марта на запланированной тренировке присоединятся Гурам Кашия, Отар Какабадзе, Давид Хочолава, Вако Казаишвили, Вако Гвилия, и Георгий Меребашвили.



Расписание товарищеских матчей



24 марта Грузия-Литва



27 марта Грузия- Эстония



Оба матча начнутся в 19 часов на стадионе имени Михаила Месхи. Посещение свободное.

















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