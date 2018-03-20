Британский писатель пострадал в результате повреждения вертолета в Грузии

20.03.2018 17:52 Британский писатель получил легкие повреждения в результате аварии вертолета в Грузии вчера. Информацию распространяет Daily Mail.



59-летний Тим Спектор и его 57-летняя супруга Вероника направлялись на одну из вершин, чтобы покататься на лыжах. В это время у вертолета возникли технические проблемы. В результате летательный аппарат перевернулся и загорелся. Чете удалось избежать несчастья. Вместе с ними находились еще двое пассажиров, гид и пилот. С горы их спустили представители частной компании.



Как рассказывает британский писатель, во время посадки вертолет перевернулся и для того, чтобы вывести пассажиров понадобилось несколько минут. Позднее вертолет загорелся. Пассажиры шли пешком около 45 минут, после чего связались по телефону с компанией, которая направила к ним другой вертолет.



Как говорит Тим Спектор, случившееся напоминало сцену из фильма. По его словам, ни он, ни другие пассажиры серьезно не пострадали.



По распространенным данным, британские туристы арендовали вертолет на 300 евро. Как пишет британское издание, Тим Спектор приехал в Грузию для работы над новой книгой и отдыхал в Гудаури.





Информация о повреждении вертолета в районе Степанцминда распространилась вчера. По данным министерства экономики и устойчивого развития, у вертолета AS 350 авиакомпании «Авиасервис», который выполнял полеты в ущелье Артмхо, в районе Степанцминда возникли проблемы при посадке, на высоте 2700 метров.















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