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В школах Грузии внедряют новую программу превенции буллинга


20.03.2018   19:12
«Институт ненасильственной коммуникации» при поддержке фонда «Открытое общество – Грузия» приступает к третьему этапу пилотной программы превенции в школах буллинга (термин обозначает травлю, агрессивное преследование ребенка группой сверстников-НГ). Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

В 2018 году пилотная программа будет осуществлена в двух государственных школах Грузии — N156 и N31.

В частности, в рамках проекта в школах будет внедрена антибуллинговая программа и подготовлена полноценная методология для изучения климата в школе.

Антибуллинговая программа также предусматривает работу с учениками, учителями, родителями и администрацией учебного заведения. Над этим будут работать несколько неправительственных организаций.

Факты насилия в отношении школьников выявил мониторинг Народного защитника Грузии, который прошел в 109 школах страны в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН (UNICEF).

Выяснилось, что одной из самых главных проблем является непонимание сотрудниками школ значения понятия «насилие» — зачастую они не отличают его от дисциплинарных мер. Крик, унижение, в ряде случаев побои, некоторые педагоги и сотрудники школ считают инструментом управления учебным процессом, а не унижением ребенка.

"Новости-Грузия"





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