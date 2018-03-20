В школах Грузии внедряют новую программу превенции буллинга

20.03.2018 19:12 «Институт ненасильственной коммуникации» при поддержке фонда «Открытое общество – Грузия» приступает к третьему этапу пилотной программы превенции в школах буллинга (термин обозначает травлю, агрессивное преследование ребенка группой сверстников-НГ). Об этом сообщается на официальном сайте фонда.



В 2018 году пилотная программа будет осуществлена в двух государственных школах Грузии — N156 и N31.



В частности, в рамках проекта в школах будет внедрена антибуллинговая программа и подготовлена полноценная методология для изучения климата в школе.



Антибуллинговая программа также предусматривает работу с учениками, учителями, родителями и администрацией учебного заведения. Над этим будут работать несколько неправительственных организаций.



Факты насилия в отношении школьников выявил мониторинг Народного защитника Грузии, который прошел в 109 школах страны в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН (UNICEF).



Выяснилось, что одной из самых главных проблем является непонимание сотрудниками школ значения понятия «насилие» — зачастую они не отличают его от дисциплинарных мер. Крик, унижение, в ряде случаев побои, некоторые педагоги и сотрудники школ считают инструментом управления учебным процессом, а не унижением ребенка.



"Новости-Грузия"











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