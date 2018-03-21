Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тело Арчила Татунашвили доставили в его дом в Цилкани


21.03.2018   11:59
Из Национального бюро экспертизы, тело Арчила Татунашвили доставили в его дом в Цилкани.

В Цилкане находились рядовые граждане, односельчане погибшего, а также представители духовенства, которые отслужили панихиду по Татунашвили.

В Национальном бюро экспертизы Левана Самхараули, экспертиза проходила более 7 часов. На процессе присутствовал и частный эксперт, нанятый семьей.

На месте находились государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари. По его словам, на данном этапе он не может говорить ни о внешних, ни о внутренних повреждениях тела.



Тело Арчила Татунашвили было передано грузинской стороне цхинвальским оккупационным режимом вчера, 20 марта.

По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна