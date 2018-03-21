Тело Арчила Татунашвили доставили в его дом в Цилкани

21.03.2018 11:59 Из Национального бюро экспертизы, тело Арчила Татунашвили доставили в его дом в Цилкани.



В Цилкане находились рядовые граждане, односельчане погибшего, а также представители духовенства, которые отслужили панихиду по Татунашвили.



В Национальном бюро экспертизы Левана Самхараули, экспертиза проходила более 7 часов. На процессе присутствовал и частный эксперт, нанятый семьей.



На месте находились государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари. По его словам, на данном этапе он не может говорить ни о внешних, ни о внутренних повреждениях тела.







Тело Арчила Татунашвили было передано грузинской стороне цхинвальским оккупационным режимом вчера, 20 марта.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.



Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.















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