Пусть на несколько часов, пропускной пункт Казбеги надо закрыть - Георгий Андриадзе

21.03.2018 15:26 Член управляющего совета Фонда патриарха Георгий Андриадзе обращается к власти, пусть даже на несколько часов закрыть контрольно-пропускной пункт Казбеги в знак протеста на передачу тела Арчила Татунашвили с опозданием.



По его заявлению "Интерпрессньюс", когда со страной поступают так цинично, у государства, общества должна быть реакция.



По его же словам, у войны тоже есть свои законы. То, что грузинской стороне в течение такого большого времени не передавали погибшего, является оскорблением личности и страны.



"Сегодня, когда Грузии вернули своего гражданина, героя, убитого в пытках, необходим протест, но не такой, что бегут к т.н. границе и устраивают акции протеста у ограждений, или принятие декларации в парламенте. Что-то такое, что будет иметь конкретный результат, пусть даже острый. Например, в знак протеста, если не на один день, хотя бы на несколько часов перекрыть пропускной пункт Казбеги, который, вообще отдельный вопрос, почему открыл Саакашвили.



Страна должна отреагировать на такое преступление. Понятно, что даже Америка осторожна с Россией, Европа покупает ее газ, чем обогащает режим этой страны, но если ты страна, и у тебя есть чувство достоинства, надо выразить протест"- заявил Георгий Андриадзе.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

