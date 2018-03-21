Квирикашвили: Желаю каждому журналисту, всегда быть верным принципам и ценностям

21.03.2018 15:50 Премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил грузинских журналистов с профессиональным праздником.



«В день грузинской журналистики поздравляю наших журналистов, представителей медии!



К счастью, сегодня в Грузии свободная и плюралистическая среда, которая крайне важна и обязательна для демократического развития нашей страны.



Желаю каждому журналисту, в этом ответственном деле всегда быть верными принципам и ценностям, служить своей профессии и обществу», — отмечается в поздравительном тексте Георгия Квирикашвили.















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