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Германия депортировала 50 граждан Грузии
21.03.2018 23:37
Из Германии в среду, 21 марта, в Тбилиси выслали 50 грузинских граждан из-за нарушений условий безвизового режима, сообщает телеканал "Имеди".
По данным телеканала, в следующем месяце немецкие правоохранители готовятся депортировать еще одну группу грузинских граждан.
При этом 21 февраля, в рамках реадмиссии из Германии в Грузию по тем же причинам были высланы 65 грузинских граждан. А на минувшей неделе 15 граждан Грузии в рамках реадмиссии были депортированы из Австрии.
Напомним, в феврале правительство земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) призвало прекратить действие безвизового режима между ЕС и Грузией, который был введен годом ранее.
Вместе с тем, количество искателей убежища с грузинскими паспортами в Германии выросло с 170 до 743 человек в месяц.
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