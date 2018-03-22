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Создана петиция с целью назвать Московский проспект именем Арчила Татунашвили


22.03.2018   11:28
На Manifest.ge распространилась петиция, которой подписчики требуют от мэрии Тбилиси переименовать Московский проспект на имя Арчила Татунашвили. Автором петиции является журналист Ладо Гоголадзе, пишет 1tv.

"Назвать Московский проспект именем Арчила Татунашвили. Улица Арчила Татунашвили будет самой красивой во всей столице, и будет символом того, какой прекрасной становится наша страна, когда освобождается от влияния Москвы"- сказано в петиции.

Арчила Татунашвили похитили из Ахалгори утром 22 февраля, а на рассвете 23 февраля, по информации оккупированного Цхинвали, он скончался от сердечной недостаточности.

Труп Арчила Татунашвили 20 марта перевезли на контролируемую грузинской стороной территорию. Жертву оккупационного режима, Арчила Татунашвили, похоронят в субботу на кладбище Канды.







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