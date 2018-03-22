Вина двух из 6-ти активистов «Грузинского марша» отягощена

22.03.2018 19:57 Вина двух из 6-ти активистов «Грузинского марша» отягощена, - об этом сообщила журналистам адвокат Цира Джавахишвили, выйдя из здания Тбилисского главного управления.

По ее словам, из-за произошедшего 19 марта перед зданием телеканала «Рустави 2» Георгий Ониани обвиняется в нарушении статей 120, 126 и 239 УК Грузии, Лука Нацвлишвили – в нарушении 187 и 239 статьей, а еще три активиста: Михаил Амисулашвили, Ладо Садгобелашвили и Ираклий Доленджашвили обвиняются в нарушении статьи 239 УК Грузии.



По заявлению Циры Джавахишвили, в действиях, совершенных активистами «Грузинского марша» нет состава уголовного преступления и, соответственно, «адвокат на судебном процессе будет требовать, чтобы к ним вообще не применялась мера пресечения».



«У нас есть доказательства, что наоборот сотрудники охраны «Рустави 2» избили представителей «Грузинского марша». Из них трое: Михаил Амисулашвили, Ладо Садгобелашвили и Ираклий Доленджашвили попали в больницу. Задержанные считают, что в их действиях нет признаков уголовного преступления», - заявила адвокат.



Изначально задержанным было предъявлено обвинение по статье 239 УК Грузии.



18 марта ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния сделал перед сюжетом о спиливании деревьев в Аджарии такое вступление: «Я думаю, что Иисус Христос совершил большую ошибку, когда 2 000 лет назад пришел в Израиль проповедовать. Он должен был прийти через 2-3 года в Аджарию и его бы не смогли распять на кресте, так как для изготовления креста там бы не осталось деревьев. К этому времени во двор Бидзины [Иванишвили] были бы пересажены все деревья. Поэтому жил бы Иисус преспокойно до глубокой старости в Аджарии без дерев. Главное только, чтобы он не перешел дорогу Бидзине. Или хуже того, чтобы не начал проповедовать в его дворе, а то закончил бы точно так же, как и 2000 лет назад, или может еще хуже».



19 марта перед зданием «Рустави 2» собрались активисты общественного движения «Грузинский марш» и выражали протест в связи с этим сюжетом. Именно развернувшиеся в ходе этого и были задержаны активисты «Грузинского марша».















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