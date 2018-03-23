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Отец Арчил Татунашвили поблагодарил правительство и всю Грузию


23.03.2018   11:53
Семья Арчила Татунашвили благодарит правительство за решение предать его земле на братском кладбище в Мухатгверди. Также отец погибшего благодарит за поддержку всю страну.

«Хочу поблагодарить премьер-министра, большое спасибо министру обороны, это последнее, что завещал мой сын. Нам дали возможность похоронить его на братском кладбище. Я хочу поблагодарить всю Грузию и общественность за сочувствие и поддержку», — сказал Георгий Татунашвили.

Вчера стало известно, что Арчил Татунашвили будет похоронен на братском кладбище Мухатгверди.

Оккупационные власти Цхинвали передали тело Татунашвили грузинской стороне 20 марта, почти через месяц после его смерти. Экспертиза тела была проведена в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. По словам представителя Центра реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия», который присутствовал на экспертизе, согласно предварительным данным, на теле Арчила Татунашвили отмечаются множественные повреждения, что свидетельствует о высокой вероятности пыток.

Арчил Татунашвили будет похоронен 24 марта с военными почестями.






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