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Минздравы Беларуси и Грузии подписали договоры на поставку лекарственных препаратов почти на $1 млн
23.03.2018 11:54
В Тбилиси подписана дорожная карта по реализации соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между министерством здравоохранения Беларуси и министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
В пресс-службе белорусского Минздрава сообщили, что подписаны договоры на поставку лекарственных препаратов почти на $1 млн.
Основные экспортеры лекарств в Грузию - это белорусские госкомпании «Белмедпрепараты», «Борисовский завод медицинских препаратов», «Минскинтеркапс» и «Экзон».
Регистрацию в Грузии имеют около 160 белорусских лекарственных препаратов, 18 препаратов находятся на стадии регистрации.
Дорожная карта предусматривает не только развитие сотрудничества в фармацевтике, но и в сфере медицинских технологий, отметил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
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