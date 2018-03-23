Мэрия Тбилиси планирует переименовать Московский проспект

23.03.2018 12:20 Столичные власти работают над переименованием Московского проспекта, который проходит в Исанском и Самгорском районах Тбилиси. Об этом сообщила журналистам председатель комиссии по наименованиям и символике Тбилисского сакребуло (горсовет) Тинатин Ниблошвили.



Накануне Ниблошвили прокомментировала предложение, озвученное представителем фракции «Единое национальное движение» — ее депутат Николоз Вачеишвили предложил назвать проспект именем погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили.



Ниблошвили сообщила, что по вопросу переименования Московского проспекта сакребуло начал работу задолго до смерти Татунашвили.

«Это связано с определенными процедурами, в том числе, необходимо учесть мнение тысяч граждан, которые проживают на этом проспекте. Исходя из тяжести вопроса, сегодня мы еще активнее работаем над переименованием Московского проспекта. Имеются определенные версии. Что касается героев, то, начиная с 2008 года жертвами российской агрессии пало много грузин, и в Тбилиси уже есть десятки улиц с именами этих героев», — заявила она.



Председатель комиссии по наименованиям и символике добавила, что вопрос не сможет решиться быстро, поскольку эта часть Тбилиси густонаселена и застроена по кварталам.



Следует отметить, что присвоить имя Татунашвили Московскому проспекту просят и рядовые граждане. 21 марта на сайте Manifest.ge начался сбор подписей под петицией «Назвать Московский проспект именем Арчила Татунашвили».

К настоящему времени петицию поддержали почти семь тысяч интернет-пользователей. Отвечая на вопрос о том, знает ли Ниблошвили о существовании петиции, она снова подчеркнула, что при переименовании Московского проспекта, в первую очередь, будет учитываться мнение проживающих там людей.



Новости-Грузия











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