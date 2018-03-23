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Согласно отчету, произошедший в Гудаури инцидент связан с перепадом напряжения и неправильными действиями оператора
23.03.2018 12:42
По заявлению министра экономики и устойчивого развития Дмитрия Кумсишвили, 16 марта в Гудаури, оператор совершил ошибку, который в момент перепада напряжения в электросети не осуществил правильные действия.
Как заявил Кумсишвили на сегодняшней пресс – конференции, из изъятых записей было установлено, что 16 марта действительно произошло падение напряжения, которое вызвало остановку канатной дороги, хотя после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью.
«Оператор должен был осуществить перевод работы данной канатной дороги на дизельный генератор и затем перевезти туристов в то место где они сошли, чтобы полностью освободить линию от людей. К сожалению, согласно существующему сегодня отчету, оператор совершил ошибку. То что сделал оператор, не соответствовало инструкции. Отчет, который у нас имеется, будет передан в МВД, которое продолжает расследование и ссответственно законодательству возложит ответственность на виновных», — заявил Дмитрий Кумсишвили.
По его словам. Оператор, который работал на канатной дороге в Гудаури, уже отстранен от деятельности.
По информации министра, с требованием об увольнении к нему обратились заместитель директора агентства развития горных курортов Грузии по технической части и начальник департамента горного управления Гудаури.
16 марта в Гудаури 11 человек получили увечья в результате повреждения канатной дороги.
По предварительной информации, поломка канатки была вызвана выходом из строя тормозной системы.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.
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