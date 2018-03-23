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Обвиненный в домогательствах гражданский активист покинул должность
23.03.2018 13:30
Исполнительный директор неправительственной организации “Агентство гражданского развития” (SiDA) Звиад Девдариани покинул должность на фоне скандала с сексуальными домогательствами. Соответствующее решение было принято на заседании правления НПО. Члены общественного движения единогласно поддержали заявление Девдариани о досрочном прекращении полномочий.
“Правление SiDA осуждает давление и насилие сексуального и любого другого характера и выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией. Члены правления всецело осознают, что возможные факты насилия и сексуальных домогательств, которые связывают с бывшим исполнительным директором SiDA, бросают тень не только на нашу организацию, но и в целом на гражданский сектор”, – говорится в заявлении.
Напомним, 16 марта Народный защитник Грузии Нино Ломджария представила Звиада Девдариани в качестве кандидата в члены попечительского совета Общественного вещателя. Но уже на следующие день НПО “Женское движение” призвало омбудсмена отозвать кандидатуру директора SiDA, а парламент – не утверждать его в должности.
Феминистическая организация заявила, что гражданский активист, известный своей борьбой за права женщин, был уличен примерно в 10-ти случаях харассмента. Сам Девдариани назвал развернутую против него кампанию травлей и “постыдными попытками уничтожить его репутацию”. Тем не менее, в МВД Грузии заявили о начале расследования.
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